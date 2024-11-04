Куда во время ночных атак исчезают "радиолокационно потерянные" дроны-камикадзе: авиаэксперт ответил

Заместитель директора украинской компании-производителя РЭБ объяснил, что означает выражение "локационно потерянные беспилотники".
Действия средств РЭБ против дронов влияют на накопление ошибок БпЛА. Поэтому из-за работы радиоэлектронной борьбы возникает все больше локационно утраченных беспилотников.
Об этом сказал эксперт по авиации и заместитель директора украинской компании-производителя РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "КИЕВ24".
"Но есть еще способность средств РЭБ отправлять вражеские дроны либо в Беларусь, либо в РФ", – добавил Анатолий Храпчинский.
В разговоре в эфире он также напомнил, что ВСУ требует больше систем для обнаружения вражеских дронов.
В это время стало известно, что Россия накапливает к зиме ракеты Х-101. РФ продолжает выдерживать паузу в применении Ту-95МС к ракетным атакам уже 61 день.
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