Куда во время ночных атак исчезают "радиолокационно потерянные" дроны-камикадзе: авиаэксперт ответил

Действия средств РЭБ против дронов влияют на накопление ошибок БпЛА. Поэтому из-за работы радиоэлектронной борьбы возникает все больше локационно утраченных беспилотников.

Об этом сказал эксперт по авиации и заместитель директора украинской компании-производителя РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "КИЕВ24".

"Но есть еще способность средств РЭБ отправлять вражеские дроны либо в Беларусь, либо в РФ", – добавил Анатолий Храпчинский.

В разговоре в эфире он также напомнил, что ВСУ требует больше систем для обнаружения вражеских дронов.

В это время стало известно, что Россия накапливает к зиме ракеты Х-101. РФ продолжает выдерживать паузу в применении Ту-95МС к ракетным атакам уже 61 день.

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