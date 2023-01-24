Кулеба намекнул на получение истребителей F-16: "Украина может все"

Министр сообщил, что вопрос истребителей F-16 для Украины взял в работу один из его европейских коллег.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намекнул на то, что государство может получить от западных партнеров истребители F-16 американского производства.

Об этом свидетельствует сообщение министра в Сети.

Так, он передал диалог со своим европейским коллегой:

– Теперь F16?

– Да.

– Беру в работу, друг.

"Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", — отметил Кулеба.

Он также обратился к украинцам.

"А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться. Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться. Как бы ни старались вороженьки, они погибнут, как роса на солнце. Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, 20 января глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.

После этого советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что вопрос по F-16 разблокирован. По его словам, США не будут возражать против предоставления Украине этих истребителей со стороны Нидерландов, но еще рано говорить, когда и сколько современных самолетов будет передано.

Подоляк также сообщил, что Германия позволит другим государствам и сама передаст Украине современные боевые танки Leopard. Речь идет о сотнях единиц.

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