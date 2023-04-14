Кулеба назвал лучшую гарантию безопасности для Украины в краткосрочной перспективе

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина должна сделать очередной шаг к полноценному членству в альянсе.

Украина должна получить от стран Запада истребители F-16 и ускорить поставку оружия и боеприпасов, что станет лучшими гарантиями безопасности в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram.

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Он заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина должна сделать очередной шаг к полноценному членству в альянсе. Кроме того, необходимо решить вопрос с точки зрения безопасности в краткосрочной перспективе.

"Мы говорим о необходимости комплексного решения вопроса гарантий", – объяснил Кулеба.

Министр заявил, что в этом контексте есть наработка в виде Киевского безопасного компакта, на который следует ориентироваться.

"В краткосрочной перспективе, конечно, наилучшей гарантией нашей безопасности является ускорение поставок оружия и снарядов, сильное ускорение и принятие положительного решения о предоставлении Украине самолетов F-16", — отметил министр.

Кулеба добавил, что сейчас украинские дипломаты работают над этим решением каждый день.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина получает оружие от партнеров перед предстоящим контрнаступлением, однако есть определенные задержки.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов считает, что современную боевую авиацию Украина сможет получить перед контрнаступлением. Вероятно, это может произойти ближе к лету.

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