Кулеба назвал "пустыми словами" угрозы россиян из-за поставок оружия Украине

Все угрозы россиян из-за поставок оружия для ВСУ — это просто пустые слова, Украина имеет право получать любое оружие, чтобы защитить себя от агрессоров.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает CNN.

Он отметил, что россияне постоянно угрожают из-за поставок оружия, но их угрозы никогда не подтверждались.

"Россия уже перешла все красные линии, и она не жалеет никого — ни животных, ни природы, ни гражданского населения, ни гражданской инфраструктуры. Она несет ответственность за эту эскалацию", — подчеркнул министр.

Кулеба заявил, что Кремль хочет, чтобы Украина была слабой в военном плане, поэтому пытается сорвать поставки оружия, но Украина все равно будет становиться все сильнее.

Кроме того, Министр подчеркнул, что Украина должна быть готова к собственному наступлению, поэтому сейчас необходимо продолжить поставлять все необходимое оружие.

Это война, и, конечно, обе стороны имеют свои планы. Разница между нами и Россией в том, что мы ведем справедливую войну, защищая себя, и поэтому мы имеем полное право неограниченно получать все, чтобы победить Россию. И это то, что в конце концов, произойдет", — отметил глава МИД.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время насчитывают около одного миллиона человек, готовых воевать с оружием в руках.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия копит людей и оружие для нового наступления.

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