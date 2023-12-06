Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине

Продолжается работа Центра по подготовке наших пилотов и техников для использования истребителей F-16.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о принятии всех политических решений, которые позволят украинским военным получить истребители F-16.

На совместной пресс-конференции с министерством иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве он заявил, что осталось решить технические моменты по подготовке украинских пилотов, техников и инфраструктуры.

"Сегодня продолжается работа Центра по подготовке наших пилотов и техников для использования истребителей F-16. Нидерланды уже начали передачу самолетов в соответствующий учебный центр в Румынии. Помогают нам в развитии соответствующей инфраструктуры. Сегодня я получил заверение о том, что эти обязательства, которые Нидерланды взяли на себя по передаче Украине F-16 будут выполнены", — сказал он.

Кулеба отметил, что все вопросы относительно самолетов F-16 чисто технические, а не политические.

"Что касается F-16, во-первых, все политические решения приняты. Мы уже в фазе технической подготовки. Поэтому, как только техническая подготовка завершится пилотов, техников и инфраструктуры в Украине — эти самолеты будут в Украине, будут защищать наше небо и будут защищать наших". солдат, которые будут контрнаступать", — отметил Кулеба.

"Коалиция F-16 работает, в том числе, над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине", — добавил он.

В свою очередь Слот заявила, что в настоящее время украинские пилоты проходят обучение в Румынии. Она добавила, что все усилия направлены на то, чтобы самолеты начали защищать украинское небо как можно скорее.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, появятся ли в Украине F-16 до конца года.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский сделал заявление о получении истребителей F-16.

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