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Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры с США относительно поставок ракет ATACMS

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры с США относительно поставок ракет ATACMS

Украина ведет переговоры с США по поставкам ATACMS / Фото: Associated Press

Украина работает также с другими странами по поставке дальнобойного оружия.

Украина ведет переговоры с США по поставкам ракет ATACMS, имеющих большой радиус действия.

Об этом в интервью Общественному заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что с начала полномасштабного вторжения российских агрессоров у Украины было семь видов вооружения, поставки которого нужно было разблокировать.

"Каждый разговор был тяжелым. Каждый начинался с "нет". Но в конце концов мы все получили — и западную артиллерию, и HIMARS, и Patriot, и получим самолеты. И здесь есть вот эта тема с ATACMS", — сказал глава МИД.

Кулеба заявил, что это необычный случай, когда не Вашингтон дает подобное оружие первым, а затем уже подтянулись другие страны.

"Первой страной стала Великобритания. Мы работаем с несколькими другими странами над тем, чтобы и они приняли подобные решения. Разговор с США по этой теме продолжается", — сказал он.

Вместе с тем глава МИД заявил, что Соединенные Штаты должны поблагодарить за то, что они сделали, потому что "по всем параметрам они есть, остаются, и будут оставаться страной номер один по количеству оказанной помощи". "Это беспрецедентные объемы".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал власти Израиля разрешить Украине использовать свое оборонное оружие против беспилотников иранского производства.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Госдепа Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
344
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