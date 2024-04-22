Латвия готова предоставить Украине систему ПВО малой дальности – министр обороны Спрудс

Министр обороны Латвии заявил о готовности предоставить Украине систему противовоздушной обороны.
Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что правительство страны готово передать Украине систему противовоздушной обороны малой дальности.
Видео его заявления опубликовано на сайте Европейской комиссии.
"Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности", – сказал он.
Андрис Спрудс также отметил, что есть государства, имеющие системы Patriot и наоборот.
"Речь идет не только о системах Patriot. Они, конечно, очень важны, это также подчеркнули наши украинские партнеры. Но если мы говорим о противовоздушной обороне, то достаточно широкий спектр различных систем ПВО", — пояснил Спрудс.
Также министр подчеркнул, что Латвия готова внести вклад в противовоздушную оборону Украины.
Напомним, Зеленский призвал партнеров срочно предоставить Patriot.
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