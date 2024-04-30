Латвия объявила новую военную помощь для Украины: что в пакете

Премьер Латвии заявила, что это поможет "улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности" Украины.

Власти Латвии приняли решение о передаче Украине нового пакета военной помощи. В частности, в нем будут зенитные установки и беспилотники.

Об этом премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила в соцсети Х.

Так, Латвия передаст на нужды украинской армии зенитные установки NBS (вероятно, речь идет о Mantis) и тактические беспилотные системы наблюдения.

Как отметила Силиня, эти средства помогут Украине "улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности".

"Каждой поставкой мы демонстрируем нашу поддержку народу Украины в борьбе против России, которая является самой большой угрозой для мира и безопасности в мире. Латвия выделяет 0,25% своего ВВП в год на военную помощь Украине. Мы продолжим поддерживать Украину как на двустороннем уровне, так и вместе с нашими союзниками", – говорится в заявлении латвийского премьера.

Напомним, 29 апреля правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета материально-технической военной помощи. Туда вошли, в частности, система ПВО Skynex и ракеты к системе ПВО IRIS-T SLM.

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