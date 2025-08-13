Латвия примет участие в закупке оружия для Украины через НАТО

Флаг Латвии / © Reuters

Латвия продолжает демонстрировать непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»), сообщает Liepajniekiem.lv.

Во вторник, 12 августа, после заседания правительства она объявила, что страна присоединяется к новому механизму НАТО — PURL (Priority Ukraine Requirements List) — с финансовым взносом не менее 2 миллионов евро.

«Речь идет о централизованной закупке критически необходимого оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины, в частности, систем противовоздушной обороны», — отметила Силиня.

По ее словам, точная сумма взноса будет уточнена позже.

Этот шаг отвечает призыву президента США Дональда Трампа через НАТО активизировать помощь Украине и обеспечить ее современными оборонными возможностями.

Мы ранее информировали, что Европейские оборонные заводы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, строительство новых заводов охватывает более 7 миллионов квадратных метров.