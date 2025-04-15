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Лазерное оружие Украины - только прототип: в чем главная проблема "Тризуба"
«Тризуб» является перспективной, но пока несовершенной технологией, которая требует доработки и стабильного производства в условиях войны.
Украинский боевой лазерный комплекс " Тризуб " является лишь прототипом, и для его полноценного применения нужна система автоматического сопровождения цели, которой пока не существует.
Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV.
«Был показан ранний прототип лазерного оружия. Он может поражать цели, но из-за отсутствия системы автосопровождения этот комплекс фактически должен быть стационарным», — отметил Катков.
По его мнению, разработка продолжается, однако путь к серийному производству еще долог.
Такие разработки — это титаническая работа, тем более в условиях, когда оборонные предприятия постоянно под угрозой ударов. Поэтому надо понимать, пока речь идет о прототипе. Да, он уже работает», — сказал эксперт.
Лазерное оружие, по словам Каткова, эффективно только при двух ключевых условиях. «Первое — необходимая мощность лазера, и она, очевидно, уже достигнута. Но второе — держать лазерное пятно на цели определенное время, чтобы прожечь корпус дрона или ракеты. А для этого и нужна система автосопровождения, которой пока физически не существует или она еще разрабатывается», — пояснил он.
Напомним, ранее мы писали, что Украина впервые продемонстрировала в действии отечественный лазерный комплекс «Тризуб».