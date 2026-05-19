Летят на Украину почти с конвейера: сколько ракет Россия производит в месяц

Удары новыми ракетами Х-101 / © Общественное радио

Реклама

Появление в атаках по Украине ракет Х-101, изготовленных уже во втором квартале 2026 года, свидетельствует о том, что Россия применяет их практически сразу после схождения с конвейера.

Об этом заявил авиационный эксперт, кандидат технических наук в сфере беспилотных технологий Богдан Долинце в эфире «Киев 24».

По его словам, использование новых ракет не обязательно означает критическое истощение запасов РФ, так как такие боеприпасы могут длительное время находиться на хранении.

Реклама

Россия запускает по Украине новое вооружение сразу после производства

Когда говорили об ударах 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что одна из ракет была изготовлена уже во втором квартале этого года. То есть фактически она только сошла с завода, а враг уже применяет ее по территории Украины.

В то же время Долинце объяснил, что современные крылатые ракеты могут храниться годами без потери боеспособности.

«Нельзя сказать, что это прямо говорит о дефиците. Такие ракеты имеют достаточно большой срок эксплуатации. К примеру, отдельные модели могут находиться на вооружении 20-30 лет и дольше. Ракеты типа Х-101 или их модификации могут храниться десятилетиями в надлежащих условиях», — пояснил он.

Эксперт добавил, что Россия продолжает параллельно и производить новые ракеты и накапливать резервы.

Реклама

«Российская промышленность способна ежемесячно производить около 150 крылатых и баллистических ракет разных типов. При этом они не только запускают их по Украине, но и продолжают формировать запасы», — подчеркнул Долинце.

Напомним, Россия изменяет подход к ракетным атакам по Украине. Но все меньше полагается на крылатые ракеты и переориентируется на другие способы поражения.

Новости партнеров