Лидеры 7 стран сделали однозначное заявление по Украине

Правительства государств пообещали в ближайшие месяцы усилить поддержку, в частности, украинской оборонной промышленности и предоставить Украине больше боеприпасов.

Семь стран увеличат поставки боеприпасов в Украину, о чем заявили главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств государств по итогам саммита в резиденции шведского премьера Харпсунд.

"Мы, главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции, встретились сегодня в Харпсунде, Швеция, в решающее для нашей безопасности время. По результатам этого саммита все лидеры Северо-Балтийских стран и Польши договорились о следующем..." — начали свое заявление лидеры стран.

Затем они объявили об усилении военной помощи Украине и обязались действовать вместе для противодействия угрозам, возникающим из-за российской агрессии.

Лидеры страны подчеркнули важность трансатлантических связей и обязались усилить коллективные усилия по обеспечению безопасности своих государств и союзников.

"Мы полны решимости взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность, поскольку сталкиваемся с серьезными угрозами и вызовами безопасности. Нас объединяет общее восприятие угроз и готовность делать все необходимое для их противодействия. Трансатлантическая связь незаменима, и мы усилим наши коллективные с, чтобы обезопасить себя и всех наших союзников в безопасности", — говорится в заявлении.

Один из ключевых пунктов заявления лидеров семи стран

Северо-балтийские страны и Польша пообещали продолжать оказывать военную помощь Украине, в частности, инвестиции в оборонную промышленность и поставки боеприпасов. Государства-союзницы выразили уверенность в необходимости оказания помощи для достижения справедливого мира в Украине и обеспечения ее европейской и евроатлантической интеграции.

"Мы усилим поддержку Украины. В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в то, чтобы Украина получила больше боеприпасов. Мужество и стойкость Украины будут подкреплены сильной и непоколебимой поддержкой наших стран, неотъемлемой частью которой является военная помощь. Мы призываем других поступать так же", — говорится в заявлении.

Они также пообещали продолжить работу по укреплению оборонной способности и устойчивости к обычным и гибридным атакам.

Между тем, Франция намерена создать баллистическую ракету на 1000 км. Пока этот проект обсуждается между командованием ВС и гендиректоратом вооружения (DGA).

Ранее сообщалось, что украинские военные жаловались на снаряды отечественного производства, которые не взрываются или не долетают до целей.

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