Лидеры стран ЕС одобрили совместную закупку боеприпасов и передачу ракет "земля-земля" Украине

Поставки будут осуществляться путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в частности через Европейский фонд мира.
Саммит ЕС принял общую закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет.
Об этом заявила пресс-служба Европейского Совета.
"Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский Совет приветствует достигнутую в Раде договоренность о срочных поставках Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, а также, если потребуется, ракет", — говорится в выводах Евросовета. .
Лидеры стран ЕС подтвердили, что остаются приверженными введению новых ограничений против России и продолжению работы над лимитом цен на российскую нефть. Они поддержали создание спецтрибунала для РФ, рассматривающего преступления агрессии.
"Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией. Вместе с партнерами Европейский союз продолжит активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины", — говорится в документе.
В то же время в Евросовете отметили активизацию работы с партнерами по противодействию ложным российским нарративам и дезинформации о войне.
В ведомстве поддержали усилия Украины по вступлению в Евросоюз и положительно оценили проведение необходимых реформ.
Тем временем Россия уже обходит санкции. В настоящее время крупнейшим потребителем российских нефти и нефтепродуктов Саудовская Аравия.
Более того, на фоне роста спроса на нефть в Азии и Европе Саудовская Аравия хочет повысить цены на сырую нефть.
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