Ликвидировано еще 980 солдат РФ: потери россиян уже перевалили за 161 тысячу

Уничтожены еще 8 танков.
С 24 февраля 2022-го по 15 марта 2023-го ВСУ уничтожили 161 520 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 980 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 161 520 (+980) человек ликвидировано,
- танков — 3492 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6799 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2528 (+9) ед,
- РСЗО — 502 (+7) ед,
- средства ПВО — 262 (+2) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5377 (+10) ед,
- специальная техника – 257 (+1).
Напомним, продолжаются 385-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. В течение суток противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
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