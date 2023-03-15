Ликвидировано еще 980 солдат РФ: потери россиян уже перевалили за 161 тысячу

С 24 февраля 2022-го по 15 марта 2023-го ВСУ уничтожили 161 520 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 980 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 161 520 (+980) человек ликвидировано,

танков — 3492 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 6799 (+10) ед,

артиллерийских систем — 2528 (+9) ед,

РСЗО — 502 (+7) ед,

средства ПВО — 262 (+2) ед,

самолетов — 304 (+0) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5377 (+10) ед,

специальная техника – 257 (+1).

Напомним, продолжаются 385-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. В течение суток противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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