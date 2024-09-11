"Лимит по российским регионам": эксперт ответил, каким может быть разрешение на использование дальнобойного оружия

Вероятно, придется согласовывать с союзниками конкретный перечень целей на территории России для ударов и расстояний, на которые ими можно бить.

В случае получения Украиной разрешения от США и Великобритании на использование дальнобойного оружия по российской территории все же будут действовать ограничения, определенные лимиты.

Об этом в эфире "24 Канала" объяснил экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

По словам Ступака, вероятно, придется согласовывать с США, Великобританией и другими союзниками конкретный перечень целей на территории России для ударов и расстояние, на которое ими можно бить.

"Понятно, что это будет более 100 километров. Но, вероятнее всего, менее 300 километров где-то посередине. Или, возможно, будет какой-то лимит по российским регионам. К примеру, можно использовать ракеты в Белгородской, Курской и Брянской областях. Нельзя. : по Воронежу, Туле, Липецке", – сказал Иван Ступак.

Также может обсуждаться план Б на российско-украинскую войну. То есть каким образом, кроме победы Украины, может завершиться вооруженное противостояние против России.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете поддержки для Украины, содержащем финансирование украинской энергосистемы и гуманитарную помощь. Об этом Блинкен сказал во время визита в Киев на совместной пресс-конференции совместно с главами МИД Украины и Великобритании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал тему разрешения на использование дальнобойного оружия.