Линкявичюс призвал поставить Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию

Литва не должна каким-либо образом ограничивать помощь Украине, которая должна освободить свои территории от российских оккупантов.

Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел Линас Линкявичюс в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что войну можно будет прекратить только тогда, когда Украина освободит свои территории от российских захватчиков. Линкявичюс подчеркнул, что для этого необходимо усиливать военную помощь Украине и не ограничивать ее.

"Все время какие-то ограничения, чтобы наступательного оружия не было, о диаметре действия, скажем, дальнобойной артиллерии. Поэтому здесь можно о многом рассуждать. Мы одни из тех, кто говорит, что нужно поставлять в Украину и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию, поскольку речь идет о том, что надо освободить всю территорию Украины. А как вы сказали, скажем, освободить от России, можно по-разному высказываться, но суть этого не меняется", — подчеркнул политик.

Министр добавил, что сам Литва также должна увеличить производство оружия, чтобы быть более крепкой страной в контексте НАТО.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь заявил, что какое бы количество россиян не удалось мобилизовать путинскому режиму, миллионы "пушечного мяса" не станут решающим фактором в войне с Украиной.

Кроме того, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизация в России действительно сработала.

Читайте также: