Литва объявила о новой военной помощи для Украины: что войдет в пакет поддержки

Боевая техника и другое вооружение от Литвы поступят уже в этом месяце.

Литва продолжает оказывать необходимую военную помощь Украине и готовит еще один пакет, который в оборонном ведомстве назвали "значительным".

Об этом оборонное ведомство Литвы сообщило на своей странице в X.

"В августе мы поставим боевую технику, системы борьбы с беспилотниками, транспортные и логистические ресурсы, а также действительно необходимое вооружение", – говорится в сообщении МО Литвы.

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Однако в ведомстве не уточнили, о какой именно технике идет речь, и какую сумму Литва выделила для поддержки Украины на этот раз.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена официально объявила об изменении приоритетов в поставках ракет для передовых систем ПВО, в том числе Patriot и NASAMS. Так, заказы других стран были направлены на обеспечение потребностей Украины.

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