Лучшая защита от баллистики РФ: авиаэксперт назвал уникальный способ перехвата ракет

Лучшая защита от баллистики РФ - уничтожение пусковых установок / © ТСН

Самый эффективный способ противодействия российской баллистике — это превентивное поражение пусковых установок еще до их запуска.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап заявил в эфире «Киев 24».

«У нас есть уникальная возможность нивелировать угрозу, уничтожая российскую баллистику еще до пуска — прямо на позициях, промежуточных складах или заводах-производителях», — пояснил Криволап.

Он также подчеркнул значение развития собственной баллистики.

«Появление собственной баллистики с дальностью 300 км позволит создать первый эффективный щит против вражеских комплексов», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение пусковых установок на стадии подготовки значительно надежнее, чем попытки перехватывать ракеты уже после их старта. По его словам, именно такая стратегия позволяет минимизировать угрозу украинской территории и эффективно защищать население и критическую инфраструктуру.

Отказалась ли Россия от ударов по энергетике

Напомним, перед очередным массированным ракетным ударом по Украине РФ проводила тренировку, передислокацию стратегической авиации.

Страна-агрессорка снаряжала Ту-95 ракетами, что свидетельствует о подготовке к масштабной атаке.

эксперт Олег Жданов также сообщил, что Россия вряд ли откажется от атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми целями российских ударов могут являться объекты водоснабжения.