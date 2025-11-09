Запуск ракеты "Фламинго" / © скриншот с видео

Украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго»по своим характеристикам превосходит американский «Томагавк». При этом она имеет еще один несомненный козырь — на применение этого оружия для ударов по России не требуется разрешение союзников.

Об этом пишет Independent.

Британское издание опубликовало технические характеристики украинского дальнобойного оружия:

дальность полета до 3000 км.

максимальная скорость 900 км/ч.

боевая часть может нести более тонны взрывчатки.

По информации журналистов, стоимость «Фламинго» примерно такая же, как у американского «Томагавка. Однако и по дальности полета, и по мощности боевой части она вдвое превышает американское оружие.

Как отмечает Independent, ракета оснащена турбовентиляторными двигателями советских времен, которые были найдены едва ли не на свалках.

Издание отмечает, что украинская оборонная промышленность сочетает старые советские технологии с современными IT-решениями, чтобы уменьшить зависимость от союзников.

Как известно, Великобритания, Франция и США ограничивают использование переданного оружия (Storm Shadow, ATACMS) для ударов по территории России, зато Украина может запускать «Фламинго» по собственному решению по любым целям.

Именно эти ракеты активно поражают цели глубоко в тылу государства-агрессора, в частности объекты нефтяной промышленности — главного источника доходов Кремля, которые позволяют России продолжать свою войну в Украине.

По данным Independent, удары по НПЗ привели к потере РФ до 20% топливных мощностей и повышению цен на топливо на 10%.

Напомним, эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сообщил, что дальнобойная украинская ракета «Фламинго» на самом деле является дроном с габаритами ракеты.