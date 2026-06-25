Лучший истребитель в мире: пилот назвал самолет, которому "нет равных"

F-22 Raptor / © Associated Press

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Бывший пилот Корпуса морской пехоты США Дэйв Берке, летавший на F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35B Lightning II, назвал истребитель, поразивший его больше всего.

Об этом говорится в материале Business Express.

По словам Берке, среди всех самолетов, на которых он летал, особенно выделяется F-22 Raptor.

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"Краткий и простой ответ: F-22 Raptor - это уникальный самолет. Возможность летать на нем была невероятной, и ему действительно нет равных в мире, где он эксплуатируется", - сказал он.

Берке служил пилотом истребителя в Корпусе морской пехоты США 23 года и ушел в отставку в 2017 году. За карьеру он совершал боевые вылеты из авианосцев, работал передовым авианаводчиком в Ираке, преподавал тактику истребительной авиации в школе TOPGUN и стал первым оперативным командиром, пилотировавшим F-35B морской пехоты.

В общей сложности, по его оценкам, он налетал около 3000 часов.

В то же время Берке подчеркнул, что не хочет умалять значения других самолетов, на которых ему пришлось летать.

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F/A-18 Hornet был его первым боевым истребителем и самолетом, на котором он провел больше времени. Берке называет его своей первой любовью и отмечает его универсальность как истребителя и штурмовика.

F-16 Fighting Falcon. / © U.S. Air Force

F-16 Fighting Falcon, на котором он начал летать как инструктор TOPGUN, обладал большей мощностью и лучшими характеристиками, чем Hornet. Именно опыт на F-16 позже помог Берке попасть в программу обмена пилотами на F-22 Raptor в ВВС США.

Отдельно Берке отметил F-35. По его словам, этот самолет изменил его представление о воздушном бое. Его сила заключается не столько в скорости или маневренности, сколько в способности собирать, объединять и передавать информацию.

F-35. / © Associated Press

Полеты на F-35 убедили Берке, что предстоящие войны будут определяться информационным преимуществом и ситуационной осведомленностью.

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Впрочем, самое большое впечатление на него произвел именно F-22 Raptor. Берке описывает его как самолет, которому "нет равных", благодаря скорости, малозаметности, двигателям с управляемым вектором тяги и способности выполнять маневры, которые, по его словам, "бросают вызов законам физики".

Пилот хорошо помнит свой первый полет на F-22. К тому моменту у него уже был многолетний опыт управления F/A-18 и F-16, однако Raptor сразу показался ему принципиально другим самолетом.

"По ощущениям, звуку и движениям было совершенно очевидно, что это не похоже ни на что, на чем я когда-либо летал. Я влюбился в этот самолет с момента, когда сел в него", - рассказал Берке.

Больше всего его поразила маневренность F-22. Двигатели с управляемым вектором тяги позволяют пилотам выполнять маневры, недоступные обычным истребителям четвертого поколения.

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"Когда вы впервые чувствуете то, что мы называем сверхманевренностью Raptor, вы понимаете, что на самолете четвертого поколения этого просто невозможно достичь", - сказал он.

По словам Берке, F-22 совмещает маневренность, малозаметность, мощные сенсоры и высокую скорость. Именно это делает его самолетом, существенно отличающимся от всего, что было создано до него.

"Только что вы это почувствуете, вы действительно понимаете из кабины, что это совсем другая машина - не похожая ни на что, на чем я летал до или после. Просто нет ничего похожего на Raptor", - подытожил пилот.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция решили отказаться от проекта по разработке и строительству истребителя нового поколения. Речь идет о программе Future Combat Air System (FCAS), запущенной в 2017 году.

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