"Лють" – робот, который может штурмовать позиции оккупантов: видео и характеристики

Украинские разработчики создали работа "Лють" – его можно использовать не только во время атак и штурмов позиций оккупантов, но и как мобильную огневую точку.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Робот "Лють" атакует позиции россиян и прикрывает наших защитников при штурме. Военным понравилось, что им легко управлять, и отметили высокий уровень радио- и видеосвязи работа, а также его хороший прицел и ведение автоматического огня и днем, и ночью", - говорится в сообщении.

"Лють" можно использовать в обороне как мобильную огневую точку, которая может перемещаться по позиции, вести огонь с нескольких позиций или быть как наблюдательный пункт.

Робот имеет танковый пулемет, смотровую камеру 360° и броню, защищающую от стрелкового оружия и обломков.

Роботом легко управлять даже из укрытия. Он имеет качественную радио- и видеосвязь. А благодаря своей конструкции может преодолевать препятствия с плохим рельефом.

Напомним, в Чехии ответили, когда ВСУ получат первую партию боеприпасов.

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