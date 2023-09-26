"Машины Франкенштейна": россияне используют морское оружие для сухопутной войны (фото)

Оккупационные русские войска используют морское оружие для сухопутной войны. Речь идет, в частности, о машинах Франкенштейна".

Об этом пишет "Bild".

В Сети появились кадры необычного оружия, которое Россия применяет в Украине.

На платформу бронетранспортера МТ-ЛБ установлен реактивный морской бомбомет РБУ-6000. Он предназначен для борьбы с подлодками с помощью глубинных бомб. Эти образцы вооружений разработаны в СССР в 1960-е. Обычно РБУ-6000 устанавливают на борту кораблей, но из-за дефицита оружия и боеприпасов российские войска применяют морское вооружение на суше.

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На другом снимке на МТ-ЛБ был установлен корабельный комплекс "Огонь", на третьем – универсальное корабельное оружие 2М-3.

Обозреватель BILD называет эти системы "машинами Франкенштейна" и отмечает, что они в любом случае будут крайне неточные, имеют меньшую дальность стрельбы, и их придется долго перезаряжать.

РФ использует необычное оружие для войны против Украины

РФ использует необычное оружие для войны против Украины

Добавим, можно предполагать, что у агрессорки России есть не много сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", которыми она атакует юг Украины.

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