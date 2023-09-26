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"Машины Франкенштейна": россияне используют морское оружие для сухопутной войны (фото)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Машины Франкенштейна": россияне используют морское оружие для сухопутной войны (фото)

РФ использует необычное оружие для войны против Украины

Россияне используют необычное оружие для войны против Украины.

Оккупационные русские войска используют морское оружие для сухопутной войны. Речь идет, в частности, о машинах Франкенштейна".

Об этом пишет "Bild".

В Сети появились кадры необычного оружия, которое Россия применяет в Украине.

На платформу бронетранспортера МТ-ЛБ установлен реактивный морской бомбомет РБУ-6000. Он предназначен для борьбы с подлодками с помощью глубинных бомб. Эти образцы вооружений разработаны в СССР в 1960-е. Обычно РБУ-6000 устанавливают на борту кораблей, но из-за дефицита оружия и боеприпасов российские войска применяют морское вооружение на суше.

На другом снимке на МТ-ЛБ был установлен корабельный комплекс "Огонь", на третьем – универсальное корабельное оружие 2М-3.

Обозреватель BILD называет эти системы "машинами Франкенштейна" и отмечает, что они в любом случае будут крайне неточные, имеют меньшую дальность стрельбы, и их придется долго перезаряжать.

РФ использует необычное оружие для войны против Украины / ©
РФ использует необычное оружие для войны против Украины
РФ использует необычное оружие для войны против Украины / ©
РФ использует необычное оружие для войны против Украины

Добавим, можно предполагать, что у агрессорки России есть не много сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", которыми она атакует юг Украины.

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Дата публикации
Просмотры
441
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