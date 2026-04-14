Масштабное соглашение с Германией: Украина получит ракеты к Patriot и дроны
Украина и Германия согласовали пакет оборонного сотрудничества на €4 млрд, который включает ракеты в Patriot, ПВО и совместное производство дронов.
Украина и Германия договорились о новом масштабном пакете оборонного сотрудничества на сумму 4 миллиарда евро, который предусматривает усиление ПВО, развитие дальнобойных способностей и совместное производство дронов.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в соцсетях.
В рамках договоренностей стороны подписали три ключевых соглашения.
Усиление ПВО
Германия профинансирует контракт на поставку нескольких сотен ракет в системы Patriot. Это должно существенно усилить защиту украинских городов и критической инфраструктуры.
Также предусмотрена передача 36 пусковых установок IRIS-T, что позволит укрепить многоуровневую систему противовоздушной обороны.
Развитие дальнобойных возможностей
Стороны согласовали инвестиции в размере 300 миллионов евро для развития deep-strike направления. Это позволит нарастить производство украинского вооружения большой дальности.
Совместное производство дронов
В рамках инициативы Build with Ukraine запускается совместное производство mid-strike дронов с использованием искусственного интеллекта.
На первом этапе для Сил обороны Украины планируется изготовить 5 тысяч беспилотников.
Украинская сторона подчеркнула, что такое сотрудничество усиливает обороноспособность страны и в то же время укрепляет безопасность Европы.
Украина и Германия ранее договорились о расширении оборонного сотрудничества, охватывающего ПВО, дальнобойное оружие, дроны и боеприпасы, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, в ходе переговоров стороны ознакомились с образцами вооружения, в том числе совместного немецко-украинского производства.
Также Фридрих Мерц заявил, что Германия продолжает рассматривать возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. В то же время, окончательное решение зависит от согласования с европейскими партнерами.
Ранее Зеленский заявил, что у Украины впервые в истории достаточный уровень вооружения для эффективной защиты от российских ударов. Он подчеркнул, что государство сейчас находится в более сильной позиции, чем в предыдущие годы. Более того, она способна не только обороняться, но и наносить ответные удары. По словам главы государства, этого удалось добиться благодаря развитию собственного оборонно-промышленного комплекса и усилиям украинских оружейников.