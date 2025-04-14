Мертвец о ракетах TAURUS / © Associated Press

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Будущий канцелярист Германии Фридрих Мерц заявил, что он поддерживает передачу ракет TAURUS Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.

Об этом информирует DW.

«Я всегда говорил, что сделал бы это, но только по согласованию с европейскими партнерами», — сказал Мерц.

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Мерц отметил, что уже несколько стран поставляют украинцам свои крылатые ракеты для защиты от российских захватчиков.

«Это делают британцы, это делают французы, американцы в любом случае тоже», — отметил он.

Он заявил, что решение о поставках ракет будет принято сразу после согласования с союзниками.

«Вооруженные силы Украины уже три года только реагируют. Пора, чтобы они начали влиять на ход событий», — заявил Мерц.

Он заявил, что немецкие ракеты можно использовать для уничтожения наземных путей между Россией и оккупированным Крымом, которые важны для логистики российской армии.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус отказался отвечать на вопросы о планах создания сил поддержки Украины.

Мы ранее информировали, что Олаф Шольц заявил, что российские атаки, как было совершено на Сумы 13 апреля, демонстрируют степень якобы готовности РФ к миру.