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Мерц заявил, что поддерживает поставки Украине ракет TAURUS, но при одном условии
Уже несколько стран поставляют украинцам свои крылатые ракеты.
Будущий канцелярист Германии Фридрих Мерц заявил, что он поддерживает передачу ракет TAURUS Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.
Об этом информирует DW.
«Я всегда говорил, что сделал бы это, но только по согласованию с европейскими партнерами», — сказал Мерц.
Мерц отметил, что уже несколько стран поставляют украинцам свои крылатые ракеты для защиты от российских захватчиков.
«Это делают британцы, это делают французы, американцы в любом случае тоже», — отметил он.
Он заявил, что решение о поставках ракет будет принято сразу после согласования с союзниками.
«Вооруженные силы Украины уже три года только реагируют. Пора, чтобы они начали влиять на ход событий», — заявил Мерц.
Он заявил, что немецкие ракеты можно использовать для уничтожения наземных путей между Россией и оккупированным Крымом, которые важны для логистики российской армии.
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус отказался отвечать на вопросы о планах создания сил поддержки Украины.
Мы ранее информировали, что Олаф Шольц заявил, что российские атаки, как было совершено на Сумы 13 апреля, демонстрируют степень якобы готовности РФ к миру.