Международный эксперт оценил качество нового дрона-ракеты "Паляница"

Новый дрон-ракета "Паляница" может получить преимущество над силами ПВО противника за счет скорости.

Такое мнение высказал азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде в Telegram-канале.

Он заявил, что такие системы запустить в серийное производство достаточно сложно за один год.

"В январе проходили ее испытания. Такие системы вооружения сложно запустить в серийное производство менее чем через год", — отметил Рустамзаде.

Кроме того, аналитик отметил, что боевая часть нового дрона составляет 50 килограммов, а его дальность вряд ли превышает 500 километров. Также отмечается, что скорость дрона-ракеты может составлять до 500 км/ч.

"Что это даст Украине. У Украины были дроны с аналогичной БЖД. Преимущество данного летательного аппарата в его скорости. Благодаря которой он сможет эффективнее прорывать ПВО и будет менее уязвимым от стрелково-пушечного огня", — отметил аналитик.

Напомним, ранее сообщалось, что разработки украинского оборонно-промышленного комплекса начинают работать в тылу врага.

Кроме того, мы также информировали, что украинские атаки дронами могут заставить РФ забрать самолеты и ПВО подальше от фронта.

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