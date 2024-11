Межконтинентальные ракеты России: подсчет наземных и морских установок

В ночь на 21 ноября 2024 года Россия произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) во время массированного обстрела Украины. По предварительным данным, это могла быть ракета РС-26 "Рубеж" или другая МБР, запуск которой не имел последствий для Украины. Впервые в истории такое вооружение было применено в боевых условиях, что может быть расценено как репетиция ядерного удара.

Издание Defense Express подсчитало, сколько МБР находится в распоряжении России.

Общий арсенал МБР России

По состоянию на начало 2024 года, по данным The Military Balance 2024, Bulletin of the Atomic Scientists и SIPRI Yearbook 2024, Россия имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования. Для скопления этого арсенала понадобилось более 20 лет.

Данные о ядерном и ракетном арсенале РФ по состоянию на начало 2024 г. от Bulletin of the Atomic Scientists / Фото: Defence express

Наземные МБР:

34 ракеты РС-20 "Воевода" (развертывание с 1988 года);

60 ракет РС-12М "Тополь-М" (с 1997 года);

18 ракет РС-12М1 "Тополь-М" (с 2006 года);

180 шахтных ракет РС-24 "Ярс" (с 2010 года);

24 мобильных ракеты РС-24 "Ярс" (с 2014 года);

Неизвестное количество ракет "Сармат";

Около 8 ракет "Авангард".

Наземный арсенал распределен между 14 ракетными полками с шахтным вариантом "Ярс", 6 полками из "Воевода", 8 полками из "Тополь-М" и 2 полками из "Авангард".

Р-30 "Булова"

Морские МБР

Что касается морской части вооружения, Россия владеет 192 баллистическими ракетами, которые размещены на 12 атомных подлодках:

112 единиц РСМ-56 "Булава" (с 2012 года);

80 единиц РСМ-54 "Синева" (с 2007 года).

Несмотря на крупный арсенал МБР, информация о новой ракете РС-26 "Рубеж" пока отсутствует в общих подсчетах. Если "Рубеж" действительно находится на вооружении России, это может свидетельствовать о расширении стратегического потенциала страны.

Напомним, в администрации президента РФ Владимира отреагировали на информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине.

Читайте также: