МиГ-31 - история, характеристики истребителя и особенности самолета, несущего ракеты "Кинжал"

МиГ-31 – советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, который способен поражать цель на расстоянии до 2 тыс. км. А модификация базового самолета — МиГ-31К является носителем ракеты Х-47М Кинжал.

История создания МиГ-31

МиГ-31 разработан в 1970-х годах отдельным конструкторским бюро №155. Его создание явилось ответом на американскую военную программу стратегических крылатых ракет. Перед конструкторами стояла задача создать самолет, способный выполнять боевые задания в автономном режиме без поддержки наземных пунктов наведения. Самолет задумывался для прикрытия территории Советского Союза от удара ракетами со стороны Арктики, где не было сплошного радиолокационного поля.

МиГ-31 построен на базе одноместного самолета МиГ-25, первого в мире серийного истребителя со скоростью более 3000 км\ч. Внешне МиГ-31 также похож на МиГ-25 дизайном, профилем конструкции с угловыми воздухозаборниками, у них одинаковая стреловидность крыла. Но для улучшения летных характеристик на низких высотах конструкция МиГ-31 была несколько прочнее, самолет уже двухместный, предусматривает экипаж в составе летчика и штурмана-оператора.

Самолет принят на вооружение в 1981 году, а в 1994 конструкторское бюро Микояна — Гуревича прекратило его производство. В настоящее время МиГ-31 находится на вооружении у РФ и Казахстана.

За более чем 40 лет самолет прошел восемь модификаций и модернизаций. Это и МиГ-31Б – серийная модификация МиГ-31, оснащенная системой дозаправки в воздухе, МиГ-31БМ – современная версия МиГ-31, МиГ-31Ф – многоцелевой фронтовой истребитель, предназначенный для атак наземных целей, другие. Модификация МиГ-31К – может нести ракеты Кинжал. Буква «К» в варианте МиГ-31К означает «Калибр».

Особенности МиГ-31

Истребитель предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Самолет может работать в любое время суток и в любых погодных условиях.

МиГ-31 способен работать при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.

Истребитель оснащен приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Самолет выполняет задачи при поддержке автоматизированной цифровой наземной системы управления. Наземная система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга до 200 км.

МиГ-31 способен перехватывать крылатые малые ракеты, истребитель является боевой единицей ВВС и ПВО.

МиГ-31 укомплектован четырьмя ракетами и двумя подвесными баками. Без ракет дальность полета Миг-31 составляет 2480 км, продолжительность — 2 ч 44 мин. С 4 ракетами дальность самолета 2 400 км, продолжительность – 2 ч 35 минут.

Истребители являются носителями ракет Х-47М Кинжал и Р-37, но для этого предназначена только модификация МиГ-31К, визуально не отличающаяся от МиГ-31 и МиГ-31БМ.

МиГ-31 К с Кинжалом

МиГ-31 К может нести только один Кинжал, максимальная дальность поражения комплекса – 2 тыс. км.

Технические характеристики МиГ-31

экипаж – 2 человека,

размах крыльев – 13 460 мм.

площадь крыла – 61,62 м²,

вес в полной комплектации – 39 150 кг,

максимальная взлетная масса – 46 750 кг,

максимальная скорость – 1 500 км/ч на малой высоте, 3 100 км/ч – на большой высоте,

скорость: дозвуковая – 950 км/ч, сверхзвуковая - 2 500-2 800 км/ч,

дальность без дозаправки 3 тыс. км,

радиус действия – 720 км.

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