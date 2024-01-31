Миллион снарядов для Украины снова задерживается: в Эстонии назвали сроки поставок

Как сообщается, министры обороны стран ЕС договорились 31 января, что выполнят обещание передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов.

В Эстонии заявили о задержании поставок обещанного миллиона снарядов для Украины от стран Евросоюза. Так, теперь передачу боеприпасов планируют завершить до конца 2024 года.

Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в Сети 31 января.

"Мы только что договорились с министрами обороны ЕС, что выполним свое обещание поставить в Украину 1 миллион артиллерийских снарядов", — отметил Певкур.

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Он уточнил, что до конца марта Украине будет передано более 0,5 млн снарядов, а к концу 2024 года — свыше 1,1 млн.

Министр также указал, что производственные мощности ЕС возрастут до 1,5 млн единиц снарядов до конца года.

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Напомним, еще в начале 2023 года ЕС пообещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Сначала планировали передавать снаряды из имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличение промышленных мощностей.

В ноябре 2023 года Bloomberg информировало, что ЕС вряд ли выполнит свои обязательства предоставить Украине 1 млн снарядов до марта 2024 года.

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