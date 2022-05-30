Министр обороны Словакии подтвердил передачу Украине гаубиц

Zuzana 2 – это самоходная колесная гаубица.

Министр обороны Словакии Ярослав Най подтвердил, что украинские военные сейчас учатся использовать самоходную гаубицу Zuzana 2 155 мм 8x8, произведенной в этой стране.

Словакия передаст Украине 8 орудий-гаубиц этого типа, пишет Defence 24.

Zuzana 2 – это самоходная колесная гаубица 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом (45 калибров против 52-х в новой версии).

Zuzana 2

В 2018 году Словакия заказала 25 Zuzana 2, а первые артиллерийские машины были переданы словацкой армии в июле 2021 года. Они должны были заменить предыдущий вариант (16 орудий Zuzana 1), повысив огнеспособность словацких артиллеристов. Передача некоторых из них в Украину может повлиять на план доставки местной армии.

Zuzana 2 – это модернизированная версия словацкой самоходной колесной гаубицы Zuzana (которая, в свою очередь, является модернизацией чехословацкой системы DANA vz. 77), разработанной и производимой словацким государственно-акционерным обществом Konstrukta-Defence.

По сравнению с предыдущей версией, Zuzana 2 имеет новый, более длинный ствол длиной 52 калибра (ранее 45 калибров), что позволило увеличить дальность стрельбы до 41 км. Она также оснащена новой бронированной кабиной.

Более того, башня имеет полный поворот на 360 градусов (ранее всего на 60 градусов), а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Гаубица имеет автозарядку, а также возможность ведения огня в режиме MRSI (Multi Round Simultaneous Impact), то есть планировка огня так, чтобы несколько ракет попали одновременно.

Тем временем в Сети активно обсуждается возможное повторное наступление РФ на Киев. Однако ни Министерство обороны Украины, ни украинская разведка не имеют данных, свидетельствующих о повторном наступлении на Киев в ближайшие дни.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ нет сил для наступления на Киев.

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