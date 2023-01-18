Министры обороны нескольких стран соберутся в Эстонии для обсуждения помощи Украине

В Эстонии состоится встреча глав министерств обороны стран, поддерживающих Украину, чтобы обсудить дальнейшие действия в сфере военной помощи украинцев, защищаемых от российских агрессоров.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Эстонии Томас Мелл, сообщает издание ERR.

Также читайте Кулеба обсудил с эстонским коллегой военную помощь для Украины

"Встреча министров обороны, предшествующая формату "Рамштайн", на этот раз состоится в Тапа (база НАТО в Эстонии, — ред.). В ней, помимо министра обороны Эстонии Ханно Певкура, примут участие глава минобороны Великобритании Бен Уоллес и министры обороны Польши, Латвии и Литвы", — сказал он.

Ожидается подтверждение в участии от десяти стран. На заседание были приглашены представители Испании, Словакии, Германии, Канады, Франции, Швеции, Италии, Нидерландов, Чехии и Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что о дополнительной помощи Украине может быть объявлено уже в конце этой недели.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИД Британии заявили о четком сигнале Путину своим решением предоставить Украине танки и другое оружие.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.