Минные тралы, «ловцы ланцетов» и защита для бронетехники: как Метинвест с нуля освоил модернизацию техники ВСУ

Украинская металлургия заточена на экспорт гражданской продукции, но масштабное наступление россиян вынудило начать освоение военной. Группа Метинвест Рината Ахметова с первых дней войны приступила к освоению новых видов продукции для защиты военных.

Сейчас компания находится в прямом контакте с Министерством обороны для заключения контрактов, которые помогут значительно нарастить объемы производства, пишет Украинская правда.

Метинвест уже вложил миллионы долларов инвестиций в изготовление продукции, испытания, ошибки и постоянные усовершенствования. Но эти инвестиции уже дают результат на фронте. Среди таких разработок – броня для бронетехники и дополнительная защита от FPV-дронов, которые сегодня являются наибольшей опасностью на фронте.

Пока западные производители бронетехники только ищут решения этой проблемы, украинские военные придумали оснастить ее защитными экранами или, как их называют в народе, «ловцами ланцетов». Ими закрывают слабые места: башню и проворный отсек. Принцип работы прост, но кто-то сетки должен разработать и изготовить. В конце концов таких «ловцов ланцетов» нужно очень много, ведь Украина оперирует тысячами единиц танков, БТР и БМП.

Именно здесь понадобилась компетенция украинских металлургов: Метинвест смог освоить производство металлических сеток для основных отечественных танков Т-64 и Т-72, американских танков M1 Abrams, БМП Bradley, а также готовится интегрировать их на разные модификации Leopard 2. Себестоимость одного комплекта защиты – 20 тысяч долларов. Компания передает комплекты защиты военным безвозмездно, производя их по 20-30 в месяц. Всего на фронт они переданы уже сотни.

Еще одной важной разработкой являются минные тралы – ведь минные поля, простирающиеся на десятки километров, являются одной из самых серьезных проблем для военных. Противотанковая мина ТМ-62 содержит 7 кг взрывчатки: этого достаточно для выведения бронемашины из строя из первого наезда.

Для прорыва вперед танки должны быть оснащены минными тралами и модернизацией этих тралов занялись инженеры Метинвеста. Они усовершенствовали старую технологию: интегрировали в танк Т-72 трал собственного производства и сертифицировали его. Сейчас тралы выдерживают 8-9 взрывов.

В месяц компания производит 4 комплекта тралов вместе с запасными деталями, и всего передала уже 30 штук. Планируется дальнейшее увеличение производства, ведь потребность ВСУ в тралах – 100 комплектов в месяц.

В планах Метинвеста получить государственные контракты, что позволит в разы увеличить производство отдельной номенклатуры, говорит операционный директор компании Александр Мироненко.

«Мы сейчас в контакте с Минобороны прошли полную сертификацию и кодификацию для наших минных тралов и мобильных укрытий. Сейчас готовимся к заключению первых контрактов. Это позволит нам бронировать сотрудников, создаст рабочие места и будет стимулировать развитие нашей продукции для военных», — говорит Мироненко.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд. грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова».