Минобороны Литвы призвало как можно скорее начать отправлять боеприпасы и оружие Украине

Страны Запада должны увеличить поставки оружия Украине в условиях того, что Россия пытается перехватить инициативу на фронте.

Об этом заявил глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Укринформ.

"Россия пытается взять инициативу в свои руки, но пока ей это удалось лишь локально. И это не значит, что положение украинцев стало очень хорошим или что украинцам ничего не нужно делать, кроме как ждать, пока российская армия снова где-то промахнется", — сказал он. министр.

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Анушаускас заявил, что украинцы вместе с западными партнерами должны приложить много усилий, чтобы остановить российскую агрессию.

Также он выразил уверенность, что недавнее заявление президента Польши о передаче Украине танков Leopard повлияет на поставку Украине из других крупных государств.

"Решение поляков, французов и других стран – все имеет определенное влияние. Уже не первый месяц говорят о том, что необходимо организовать поставки тяжелого бронетанкового вооружения в Украину. Просто количество, о котором сейчас заявляют, пока невелико.., и пока эти цифры не такие, которые бы что-то определяли на поле боя. Но это только начало, и я убежден в этом, потому что рано или поздно поставки должны увеличиться", — отметил министр обороны Литвы.

Напомним, ранее в Минобороны Германии заявили, что передача БМП Marder Украине не ослабит Бундесвер.

Кроме того, мы ранее информировали, что полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Вооруженные силы Украины уже в конце января – в феврале смогут задействовать на фронте новое западное наступательное оружие, в том числе бронетехнику.

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