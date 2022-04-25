Минобороны РФ хочет скрыть от населения масштабы потерь в войне против Украины — британская разведка

Минобороны РФ хочет скрыть от населения масштабы потерь в войне против Украины — британская разведка

Минобороны России пытается скрыть от населения последствия войны в Украине и количество погибших военных.

Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

"Министерство обороны России предложило, чтобы выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих контролировали военные, а не гражданские чиновники. Это, вероятно, отражает желание скрыть подлинные масштабы потерь России от местного населения", — говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 April 2022



Пойдем от более чем в UK government's response: https://t.co/7NVrOfB161



#StandWithUkraine pic.twitter.com/OfcnHgGfR3 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 25 апреля 2022

Стоит отметить, что Россия за два месяца войны в Украине потеряли ориентировочно 22 тысячи военных и по меньшей мере 7 генералов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: