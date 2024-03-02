Минус 11 бортов Су-34 с начала года: обозреватель предположил, сможет ли РФ компенсировать потери

С начала года украинские войска сбили 11 Су-34. Это больше, чем ВКС России получили в 2022(10) или в 2023(6).

Об этом пишет военно-политический обозреватель Одександр Коваленко.

По состоянию на сегодняшний день в ВКС России около 80 боеспособных Су-34. По словам Коваленко, почти все из них применяются для нанесения ударов КАБ.

“За день 1 марта задействовано 60 Су-34. То есть, основная масса сосредоточена именно на нашем направлении», — отмечает он.

Как рассуждает обозреватель, такой уровень аннигиляции российской тактической авиации ресурс Су-34 иссякнет примерно через два месяца. Скорее эти темпы компенсировать потери они не смогут.

"Наблюдаем за процессом, ведь в какой-то момент недостаток Су-34 ВКС РФ должны будут компенсировать Су-24 или Су-30, а это означает очередной рост потерь в связи с понижением качественного ТТХ показателя носителей", — подытожил обозреватель.

Напомним, в пятницу, 1 марта, украинские Вооруженные силы уничтожили еще один вражеских бомбардировщиков Су-34.

Читайте также: