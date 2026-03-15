Мир может отказаться от дорогих ракет ПВО: что приходит им на смену

Дроны

Реклама

Многие страны в будущем могут сократить закупки дорогостоящих ракет для систем Patriot и сделать ставку на более дешевые беспилотные технологии.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

По его словам, современная война демонстрирует, что в воздухе все большую роль играют дроны, которые значительно дешевле ракет.

Реклама

«Многие страны откажутся от таких масштабов закупки ракет к Patriot и перейдут на более дешевые качественные средства противодействия. Сейчас в воздухе как средство поражения ракеты уже не имеют преимущества — она есть у дронох, по крайней мере в количестве», — отметил Тимочко.

Он пояснил, что применение дорогостоящих ракет для уничтожения дешевых беспилотников экономически невыгодно, поэтому государства все активнее разрабатывают антидроновые системы.

Япония и Израиль заинтересовались украинскими технологиями

Тимочко также обратил внимание на интерес к украинским технологиям со стороны таких стран, как Япония и Израиль.

По его словам, Япония традиционно ищет перспективные военные технологии, закупает их или становится ключевым заказчиком, в то же время пытаясь получить часть производственных лицензий.

Реклама

Он напомнил, что у Японии уже есть опыт участия в производстве ракет Patriot, часть которых собирается именно на японских предприятиях.

«Японцы понимают, что после заявлений Китая и его территориальных претензий, они должны готовиться более тщательно. Поэтому они смотрят на украинский опыт и технологии», – объяснил Тимочко.

По его словам, схожа логика и у Израиля, который заинтересован в более дешевых и массовых средствах противодействия дронам.

Спрос на дорогие ракеты может снизиться

Тимочко отметил, что из-за появления эффективных беспилотных технологий спрос на дорогие ракеты может постепенно уменьшаться.

Реклама

По его мнению, это может вынудить производителей пересмотреть свою политику.

«Производители ракет долгое время были фактически монополистами. Поэтому могли формировать очередность поставок и даже в определенной степени влиять на цену. Но сейчас ситуация меняется», – сказал он.

Эксперт предположил, что в будущем стоимость ракет может снизиться, поскольку производителям придется соперничать с новыми технологиями и сохранять объемы производства.

Мы ранее информировали, что Украина может столкнуться с истощением своих средств противовоздушной обороны, поскольку война против Ирана исчерпывает мировые запасы ракет Patriot.