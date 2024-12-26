Mirage 2000-5F: что изменят французские истребители для Воздушных сил Украины

Французские Mirage будут работать в тандеме с американскими F-16, которые обеспечат прикрытие с воздуха.

Франция передает Украине истребители Mirage 2000-5F, которые должны расширить возможности авиации Сил обороны. Однако об участии в воздушных боях пока речь не идет.

Об этом рассказал полковник Воздушных сил Украины, летчик-испытатель Александр Лиходид в эфире "Киев24".

По словам Лиходида, у Франции есть до трех десятков таких самолетов, которые для Украины будут модернизированы под специфику войны.

“Российская авиация имеет серьезные преимущества, в том числе ракеты и самолеты Су-35 и Су-30СМ, превышающие возможности Mirage. Поэтому их основная задача – не воздушные бои, а применение ракет класса "воздух-земля", таких как SCALP и другие французские аналоги. Они усилят наши возможности на уровне Су-25 и Су-24”, — отметил он.

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Полковник также подчеркнул, что Украине нужна любая авиация, способная нести вооружение для борьбы с агрессором. Французские Mirage будут работать в тандеме с американскими F-16, которые обеспечат прикрытие с воздуха.

"Mirage будут выполнять задачи по наземным целям, а F-16 будут выступать как перехватчики. Это сложная задача, но она может быть успешно реализована. В этом процессе также примут участие Миг-29, Су-24, а прикрытие сверху будут предоставлять F-16”, — пояснил Лиходид.

Он также рассказал о ключевых факторах, влияющих на сроки поставки самолетов.

"Первый – это техническое состояние самолетов. Они будут модернизированы для боевых условий, включая средства РЭБ. Второй – это подготовка летного состава, третий – технического персонала. И еще один важный аспект – обеспечение наземного обслуживания в условиях войны. Это комплексная задача, но я уверен, что мы с ней справимся", – отметил полковник.

Количество самолетов, которые Украина получит, зависит от политических решений, состояния самолетов и времени, необходимого для их переоборудования.

Напомним, что украинские пилоты и механики завершили полугодичный курс подготовки на французских многофункциональных истребителях Mirage 2000-5F.