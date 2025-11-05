Модернизированные КАБы России долетают до 200 км: что известно о новом оружии

ЧТОБ / © скриншот с видео

Россия начала использовать модернизированные управляемые авиационные бомбы, способные долетать до 200 километров. Это новый вызов для украинской системы противовоздушной обороны, и без того работающей на грани возможностей.

Об этом пишет Financial Times.

Российские КАБы теперь оснащены реактивными двигателями, что существенно увеличивает их дальность. Снимки поразившей Полтавщину бомбы свидетельствуют об использовании китайского турбореактивного двигателя, который можно приобрести на платформе Alibaba примерно за 18 тысяч долларов.

В октябре сообщалось об ударе реактивной бомбы UMPB-5R по городу Лозовая Харьковской области. Снаряд пролетел рекордные 140 километров, взорвался в жилом квартале, вызвав пожар и ранение шести человек. Подобные удары также зафиксированы в южных регионах Украины.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по своим характеристикам эти бомбы приближаются к крылатым ракетам. Украинское ПВО может их перехватывать, но ресурсы ограничены, ведь страна ежедневно отражает волны дронов и ракет, атакующих энергетическую инфраструктуру.

Усиление российских воздушных атак совпадает с провалом дипломатических усилий по прекращению войны. Эксперты считают, что Кремль делает ставку на истощение украинской энергосистемы и ослабление обороны из-за массированных комбинированных атак.

Напомним, Россия приступила к серийному производству новых авиационных бомб с модулями УМПК, способных поражать цели на расстоянии до 200 километров. По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, эти боеприпасы (известные как «Гром-1» или «Гром-2») обладают повышенной помехоустойчивостью. Это позволяет российским самолетам наносить удары по крупным городам Украины, например Днепр, не заходя в зону действия украинского ПВО.