Могут ли россияне имитировать пуск межконтинентальной баллистической ракеты: Коваленко ответил

оккупанты могут запускать фальш-цели и запускать полноценно ракету в пределах испытания.

Оккупанты могут имитировать пуск межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы активировать все украинские ПВО.

Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал в эфире "Киев-24".

"Тот же "Сармат", когда проходил первые испытательные тесты, он проходил их на пусках на пороховых зарядах, то есть, это на высоту 30-50 м — макет на пороховом заряде. Но он полностью имитирует пуск межконтинентальной баллистической ракеты... Сама по по себе ракета падает где-то в лесу в 20-30 километрах от стартовой площадки. быть такие варианты", — сказал Коваленко.

Напомним, Россия атаковала Украину 21 ноября баллистикой. В то же время, журналисты западных СМИ со ссылкой на официальных лиц пишут, что это была баллистическая ракета средней дальности, но не межконтинентальная.

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