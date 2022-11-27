Могут ли страны предоставлять Украине оружие неофициально: военный эксперт объяснил ситуацию

Киричевский предположил и привел примеры того, что некоторые страны могут передавать оружие Украине тайно.

Военный эксперт Иван Киричевский рассказал о военной помощи, которую официально Украине не оказывали, однако техника и вооружение появились на фронтах. По его словам, это свидетельствует о том, что некоторые страны предоставляют оружие ВСУ неофициально.

Об этомговорилось в комментарии военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского "24 канала".

Киричевский рассказал, что летом на Донбассе украинские бойцы вынужденно покинули вышедший из строя танк Т-72. Тогда нужно было спасать танкистов.

"На том танке стояло несколько маркировок, якобы он взят из болгарских складов, а ремонтировали его на чешском заводе, так как он попал в Украину вообще третья история", — рассказал эксперт.

Эксперт привел и другой пример. Так, летом 2022-го министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал 50 тыс. снарядов советского калибра.

"Тогда это выглядело странно. Британцы могли взять эти снаряды на пакистанской фабрике. В Пакистане есть фабрика по производству снарядов, которые в 50-х годах строили британцы. Вот прошло 70 лет и британцы пришли возвращать должок, и потом самолетами привезли нам к гаубицам Д-30", — рассказал эксперт Defence Express.

Он также привел пример передачи Люксембургом Украине 6 БПЛА чешского производства.

"Люксембург успел нам дать 600 "карандашей" в "Граду" и 12 тысяч выстрелов в РПГ-7. Хотя казалось бы, где Люксембург и где восточная Европа с советским вооружением. Поэтому, в конце концов, та же Болгария до недавних пор нам ничего официально". не предоставляла, однако откуда-то орудия МТ-12 "Рапира" с болгарскими клеймами взялись. И снаряды с болгарской маркировкой тоже взялись", — сказал Киричевский.

Напомним, Министерство обороны Великобритании приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Также известно, что Великобритания отправила Украине новую модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2.

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