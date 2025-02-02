"Мохнатая" бронемашина: как Россия пытается спасать технику от ударов дронов

Такую импровизированную защиту продемонстрировали на российском государственном телевидении, а военные эксперты предположили, что подобные элементы должны помешать ударам FPV-дронов, ставших ключевым оружием на поле боя.

Российская армия продолжает придумывать новые способы защиты своей техники от ударов беспилотников. На востоке Украины заметили бронемашину с необычными модификациями – корпус БМП-1 укрыли металлическими пластинами и "волосами" в виде длинных стальных связок и густой щетины.

Об этом пишет The Telegraph.

Такую импровизированную защиту продемонстрировали на российском государственном телевидении, а военные эксперты предположили, что подобные элементы должны помешать ударам FPV-дронов, ставших ключевым оружием на поле боя.

По словам аналитиков, этот тип бронирования должен запустить взрыватели боеголовок еще до того, как они ударят в самую технику. Это часть общей тенденции, когда россияне пытаются адаптировать бронетехнику к изменениям в боевых действиях, в частности, к быстрому развитию дронов.

Кадры, на которых "мохнатая" БМП-1 движется недалеко от Временного Яра в Донецкой области, показали на пропагандистском канале "Россия 1".

Также читайте Украинские бойцы затрофеили редкий российский танк Т-90С: видео

Украинские военные аналитики отмечают, что такая броня может быть ответом на новейшие FPV-дроны, работающие через оптоволоконные кабели, что затрудняет их перехват системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Хотя самодельная защита выглядит довольно примитивно, подобные конструкции уже показали свою эффективность в борьбе с дронами. Особенно в сочетании с дополнительными слоями брони и современными средствами РЭБ.

Обе стороны постоянно совершенствуют свои тактики, и война дронов становится ключевым элементом боевых действий. Но пока ни одна из сторон не получила решающего преимущества в этой технологической гонке.

Напомним, ранее бойцы 106 батальона 63 механизированной бригады затрофеили вражескую БМП-2, пробывшую два года под водой.