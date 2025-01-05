Морские дроны с ракетами: как ГУР усовершенствовало вооружение против российской авиации

По словам эксперта, активное использование безэкипажных катеров и морских дронов заставило российскую сторону искать способы противодействия. Основным инструментом стала авиация, поскольку дроны уязвимы для атак с воздуха.

На этой неделе Главное управление разведки (ГУР) сообщило об историческом событии — украинский морской безэкипажный катер впервые сбил два российских вертолета с помощью ракет.

О техническом развитии морских дронов рассказал Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт и обозреватель издания Defence Express, в эфире "Громадського радіо".

По словам эксперта, активное использование безэкипажных катеров и морских дронов заставило российскую сторону искать способы противодействия. Основным инструментом стала авиация, поскольку дроны уязвимы для атак с воздуха.

“Катера всегда были уязвимы для действий авиации, особенно безэкипажные. Противник использовал такую тактику, и мы были вынуждены ответить”, – объясняет Заблоцкий.

Ракета Р-73. / Фото: Википедия

Украинские дроны получили ракеты малой дальности Р-73, ранее использовавшиеся в истребителях. Это старые советские ракеты класса "воздух-воздух", оставшиеся на складах после снятия с вооружения. Первые испытания, однако, были неудачными.

“В мае 2024 года катер с двумя ракетами отправился на задание, но был обстрелян с вертолета. Катер успел выпустить одну ракету, но она не попала”, – вспоминает эксперт.

После неудачи систему вооружения модернизировали. В состав группы дронов начали добавлять катера с пулеметами для защиты от вертолётов. Также ГУР усовершенствовало ракеты Р-73, сделав их устойчивыми к тепловым ловушкам, обычно отводящим ракеты от цели.

“Два прямых попадания – это очень много. Это подтвердило, что ракеты боеспособны”, – подчеркнул Заблоцкий.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщили, что в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.