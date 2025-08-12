Москва может применить ядерное оружие более масштабно, чем все ожидали – доклад

Ядерное оружие / © ТСН.ua

Согласно последнему анализу британского аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), у России есть серьезные мотивы для применения мощного ядерного оружия на фоне наращивания ракетных арсеналов и усиления противовоздушной обороны Запада.

Об этом пишет Newsweek.

В докладе, опубликованном во вторник, говорится, что ядерная стратегия России сейчас переживает критический переломный момент. Москва считает, что рост возможностей НАТО по противовоздушной обороне может осложнить использование ядерного оружия в контролируемом режиме во время регионального конфликта. Из-за этого Россия, по данным RUSI, имеет мощный стимул применить ядерное оружие в масштабах больше "дозированных" вариантов.

Подчеркивается, что ядерное оружие стратегического уровня, расположенное на межконтинентальных баллистических ракетах, подлодках и бомбардировщиках, способно уничтожать цели целых городов. Это оружие регулируется международным Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-ІІІ), срок действия которого истекает в начале 2026 года.

В то же время тактическое (нестратегическое) ядерное оружие, имеющее меньшую мощность и предназначенное для применения непосредственно на поле боя, представляет серьезную угрозу. По оценкам западных экспертов, Россия имеет от 1000 до 2000 таких боеголовок, в то время как США владеют около 200 единиц такого оружия, половина из которых размещена в Европе.

В последние месяцы Москва усиливает военную активность: в августе 2024 года Президент Владимир Путин анонсировал передачу Беларуси ракет средней дальности "Орешник", а в ноябре 2024 года Россия провела испытания новой ракеты, запущенной через территорию Украины.

Кроме того, в ноябре 2024 года Россия обновила свою ядерную доктрину, расширив возможность применения ядерного оружия в ответ на нападение со стороны неядерного государства, если его поддерживает ядерная страна.

Отмечается, что в предыдущей администрации США ядерная стратегия ориентировалась на большую гибкость применения ядерного оружия, в частности на модернизацию боеголовок малой мощности для ракет "Трайдент". США начали разворачивать подобные боеголовки в начале 2020 года.

Известные эксперты Джон Вольфстал, Ханс Кристенсен и Мэтт Корда в июньской статье в Washington Post подчеркнули, что современные тенденции возвращают мир к самым опасным ядерным концепциям холодной войны: включая идеи об "ограниченных" ядерных войнах с маломощным оружием, а также разработку новых типов сверхмощных ракет и возвращение.

Напомним, Россия отказалась от моратория на ракеты. С начала этого года РФ существенно нарастила производство дронов и ракет, отмечают американские аналитики.