Москве и Петербургу приготовиться?: Федоров анонсировал тысячи дронов дальнего действия

По словам министра, в 2023 году уровень производства дронов и поставок в Украине вырос более чем в 120 раз.

Украина в 2024 году изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России. Украина также уже имеет до 10 компаний, производящих беспилотники, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью Reuters.

Федоров рассказал о военной индустрии беспилотников и раскрыл новые подробности об этом секторе после серии атак украинских дронов на российские нефтяные объекты в последние недели.

Украинские дроны большой дальности

"Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большой дальности растет с радиусом полета 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало... вообще", — отметил министр.

По его словам, недавняя серия ударов на нефтяных объектах продемонстрировала успехи правительства в скорейшей дерегуляции рынка дронов и увеличении финансирования для него, при этом государство выступает как венчурный инвестор.

Федоров сообщил, что около 2,5 млн. дол. было выделено стартапам в сфере военных технологий по инициативе BRAVE1, начатой правительством в 2023 году. В этом году эту сумму планируется увеличить примерно в десять раз.

"Будем бороться за то, чтобы финансирование еще больше увеличилось", – сказал глава Минцифры.

Большинство производителей дронов в Украине являются частными. Федоров сказал, что только одна из 10 компаний, чьи дроны могут долетать до регионов вокруг Москвы или Санкт-Петербурга, была государственной.

Уровень производства дронов в Украине

По словам Федорова, уровень производства дронов и поставок в Украине вырос более чем в 120 раз в 2023 году. Министр согласился с оценкой начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев достиг "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего действия.

"Нам нужно действовать антибюрократически. Это суть прорыва в войне технологий. Мы будем продолжать делать на это ставку, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут спасти нас", — сказал министр, обратив внимание на нехватку артиллерийских снарядов, с которой сталкиваются украинские войска.

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Вице-премьер сообщил, что всего в 2023 году было заказано более 300 тыс. беспилотников разных типов и более 100 тыс. отправлено на фронт. Эти цифры не охватывают волонтерские поставки, внесшие "значительный вклад".

"Мы сняли налогообложение комплектующих БПЛА, упростили процедуру заключения контрактов, процедуру вывода из эксплуатации. То есть мы взяли все блокировки, с которыми сталкивались частные компании, и за полгода их устранили, приняв все необходимые законы и постановления", – рассказал Федоров.

Издание указало, что украинская индустрия дронов в значительной степени зависит от комплектующих из заграницы, в частности из Китая, который многие считают союзником России. Украинский министр отметил, что были попытки локализовать производство комплектующих:

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"Поэтому я думаю, что если мы продолжим эту тенденцию, к концу этого года у нас будет много компаний, уже производящих более 50% своих компонентов на местном уровне".

По словам Федорова, всплеск недавнего производства создал такую нагрузку на логистику, что пришлось быстро вносить изменения, чтобы предотвратить продолжительные задержки поставок.

В декабре 2023 года поставки дронов были в 50 раз больше, чем за весь 2022 год

"Только в декабре поставки дронов были в 50 раз больше, чем за весь 2022 год. Только представьте, система была к этому не готова, и, думаю, логистика не осознавала, что такие объемы возможны", – сказал вице-премьер.

Частный сектор в Украине также сдерживался государственной монополией на производство боеприпасов для беспилотников. Однако, как напомнил Федоров, три месяца назад было принято постановление о прекращении госмонополии, а позже была прекращена и отдельная монополия на изготовление артиллерийских снарядов и ракет.

"За последние три месяца более 20 предприятий уже прошли проверку и теперь могут сдавать боеприпасы государству", – сказал глава Минцифры.

Он также сообщил, что Украина подготовила 20 тыс. операторов дронов с начала 2023 года, когда запустила программу предоставления грантов на военную подготовку в частных школах. Таких школ было 20.

"Мы платим за каждого военного, который приходит в эти школы. Сейчас у нас есть план сделать это большей государственной программой и отдельно модернизировать, обновить несколько учебных центров и сделать так, чтобы они работали на высоком уровне", — поделился министр.

Напомним, в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина произведет миллион дронов в 2024 году. После этого Федоров сказал, что Украина может изготовить даже более миллиона FPV-дронов. Кроме того, предусмотрены другие категории беспилотников.

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