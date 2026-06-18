Москве приготовиться?: Украина в шаге от того, чтобы запускать рои ракет "Рута" по оккупантам

Боевой ИИ Hivemind

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Российским городам стоит приготовиться принимать удары за разрушенные украинские города и жизни, которые уже не вернуть. Ведь Украина уже в шаге от того, чтобы запускать десятки новых ракет «Рута» по РФ.

Больше об этом пишут Defence Express.

Скоро на Россию полетят рои ракет «Рута»: что известно

Оборонные технологические компании Shield AI и Destinus провели успешные испытания, в ходе которых отработали боевой ИИ Hivemind. Именно на таком искусственном интеллекте будет работать ракета «Рута».

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Искусственный интеллект интегрировали в дроны разных типов, которые будут наносить удары по России. В ходе испытаний подтвердили возможность автономного управления боевыми дронами на основе искусственного интеллекта.

Испытания интеграции ИИ в дроны продолжались в три этапа. Специалисты в течение двух месяцев интегрировали боевой ИИ Hivemind от Shield AI в беспилотники Hornet. Во время полетов дрон продемонстрировал способность самостоятельно корректировать и обновлять маршрут в соответствии с поставленной задачей.

На втором этапе сформировали полноценный разведывательно-ударный контур. К процессу привлекли разведывательные БпЛА V-BAT, которые являлись ретрансляторами связи и передавали полетные задания на ударные дроны.

Обновленная версия Hornet Block 2 показала себя как многофункциональную платформу, которая может не только поражать цели, но и перехватывать их. Это открыло возможность создания автономного роя БпЛА, способного одновременно зачищать землю и небо в пределах одной миссии.

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На третьем этапе оборонные компании полностью отработали весь цикл боевого вылета — с автоматическим планированием с наземной станции, полетом с отслеживанием рельефа местности и изменением целей непосредственно в воздухе, а также с выполнением противозенитных маневров.

Главной целью этих тестирований является перенос отработанных технологий на ракету-дрон «Рута».

«На следующем этапе эти возможности будут перенесены на платформу Ruta от Destinus в Украине, что позволит осуществлять скоординированные ударные действия между V-BAT и несколькими системами Ruta», — сообщают разработчики.

Точные сроки последующих испытаний пока не разглашаются. Однако пройти три этапа испытаний нового ИИ удалось в течение нескольких месяцев. Так что вполне возможно, что на Россию полетят рои ракет «Рута» на базе искусственного интеллекта уже к концу этого года.

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Украинские ракеты: последние новости

Напомним, в Украине презентовали новую отечественную разработку для нужд обороны — ракету DART от компании Center of Innovative Technologies Program. Как сообщает Милитарный, главной особенностью этой системы является запуск со стратосферных аэростатов на высоте от 12 до 18 километров.

Такое решение существенно усложняет обнаружение ракеты и повышает эффективность ее применения в условиях современной войны.

Важным преимуществом DART является ее устойчивость к радиоэлектронной борьбе, которые активно применяет Россия на фронте. Ракета сохраняет работоспособность даже в условиях глушения сигналов.

Сейчас ракета проходит этапы подготовки к дальнейшей сертификации и потенциальному внедрению в сектор обороны.

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