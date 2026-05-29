"Мозг" для российских дронов идет из Китая: без чего РФ не смогла бы массово бить по Украине

Shahed / © Getty Images

Реклама

Россия резко нарастила производство ударных дронов типа Shahed, которыми каждый день атакует Украину. В то же время ключевую роль в этом масштабировании играет Китай, откуда поступает значительная часть компонентов для беспилотников, в частности микрочипы, которые фактически являются "мозгом" дрона.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Речь идет о производстве в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане. По данным аналитиков, еще в 2023 году там производили около 10 дронов Shahed-136 в день. В настоящее время этот показатель вырос до более чем 400 единиц в сутки.

Реклама

Первоначально Россия получала Shahed непосредственно из Ирана, где эти дроны были разработаны. Впоследствии Москва запустила собственное производство по договоренности с Тегераном. Однако именно китайские комплектующие, по оценкам экспертов, предоставили России возможность быстро нарастить масштабы выпуска.

Старший научный сотрудник Института науки и международной безопасности Спенсер Фарагассо заявил, что Китай фактически стал основным спонсором российского военно-промышленного комплекса.

"Это дало России возможность и средства создавать собственное оружие. С моей точки зрения Китай является неотъемлемой частью этой войны и не может полностью от нее дистанцироваться", - отметил он.

По данным украинской военной разведки, около 65% компонентов, которые используют в производстве дронов в "Алабуге", имеют китайское происхождение. Речь идет о полупроводниках, программируемых микросхемах, батареях, антеннах, электронике, углеродном волокне, а в отдельных случаях — даже оборудования для производственных линий.

Реклама

Особенно важны FPGA-микросхемы. Они управляют навигацией, полетом, наведением и прицеливанием дрона. Такие чипы можно перепрограммировать даже после производства беспилотника, что позволяет модернизировать его под новые задачи.

Китайские детали не только снабдили России стабильное производство, но и помогли усовершенствовать сами Shahed. Новые модификации дронов имеют большую дальность, меньшую заметность для радаров и лучшую защиту от радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, доступ к дешевым китайским компонентам существенно снизил стоимость производства. Если в 2022 году один Shahed, закупленный у Ирана, мог стоить около 20 тысяч долларов, то после запуска производства в России цена, по оценкам аналитиков, снизилась до 7–10 тысяч долларов.

Именно дешевизна и массовость позволяют России запускать тысячи таких дронов по Украине. Они используются для истощения украинской ПВО: Shahed заставляют тратить ресурсы противовоздушной обороны, параллельно с ними РФ запускает крылатые и баллистические ракеты.

Реклама

Только за прошлый месяц Россия выпустила по Украине более 8 тысяч таких дронов - это самый месячный показатель с начала полномасштабной войны.

Аналитики предупреждают: если Запад не ограничит доступ России к китайским компонентам, а Украина не сможет поразить производственные мощности в "Алабуге", до конца 2026 года РФ может выйти на производство до 10 тысяч дронов в месяц.

В то же время, Украина уже адаптируется к этой угрозе. Для обнаружения Shahed используют сети микрофонов, фиксирующих характерный звук двигателя. Также работают мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, что позволяет снизить зависимость от дорогих ракет ПВО.

По мнению исследовательницы Института изучения войны Каролины Гирд, сама "Алабуга" со временем может стать уязвимой для украинских ударов, поскольку Киев наращивает возможности дальнобойных дронов и усиливает атаки по российской оборонной промышленности.

Реклама

Ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров заявил, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины.

По его словам, количество одновременно запущенных дронов постоянно растет, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что россияне начали применять новые модификации ударных дронов Герань против украинских беспилотников-перехватчиков.

Новости партнеров