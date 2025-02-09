Может ли бомбоубежище защитить при ядерном взрыве: объяснение специалистов

Следует понимать, что способность бомбоубежищ защищать людей от мощной жары и взрыва ядерной бомбы неодинакова. Все зависит от того, где расположен бункер и какое качество бомбы.

Об этом рассказал Норман Клейман, доцент кафедры наук по охране окружающей среды и директор курса подготовки специалистов по радиационной безопасности в Школе общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете.

По словам Клеймана, бомбоубежища появились во время Холодной войны, когда США и Советский Союз намекали на взаимно гарантированное уничтожение с помощью ядерного оружия. Правительства обеих стран разработали программы по строительству приютов в крупных общественных зданиях, а также поощрение людей строить бункеры внутри или снаружи своих домов. Возможно, некоторые люди, рекламировавшие эти хранилища, хотели заработать денег во время кризиса.

На самом же деле бункер не обязательно гарантирует безопасность в случае ядерного взрыва. Его эффективность зависит от качества как бомбы, так и убежища.

В издании объясняют, что современное ядерное оружие сильно отличается от оружия середины 20 века. Сейчас ядерное оружие гораздо более мощное, в основном потому, что оно взрывается с использованием другой реакции, чем во время Второй мировой и холодной войны. Ядерные бомбы 1950-х годов имели сердечники из радиоактивного элемента плутония или изотопа урана-235, в которых атомы разделялись в процессе, называемом делением, вызывая огромный взрыв. Эти бомбы являлись типом ядерного оружия, известного как атомные бомбы или бомбы разделения.

Как отметил Клейман, размер этих устройств был намного меньше, чем у нынешнего ядерного оружия. Но теперь это бомбы, использующие водородный синтез для создания взрыва. Эти бомбы используют описанный атомный взрыв просто для того, чтобы вызвать больший термоядерный взрыв. Этот взрыв может иметь радиус взрыва до 160 км. Для сравнения, бомбы, использованные в Хиросиме и Нагасаки, имели радиус взрыва около 1,6 км. Из этих двух видов ядерного оружия термоядерные бомбы, работающие на водородном синтезе, намного мощнее атомных бомб, работающих на распределении.

"Если вы находитесь в 1000 км от термоядерного устройства, возможно, вам поможет убежище. Но если вы где-то в радиусе поражения, то ударная волна, жар, взрыв – все это вас уничтожит", – констатировал Клейман.

Не последний вопрос радиации. Клейман сказал, что можно построить бункер, гарантирующий защиту, но стены должны быть облицованы 0,9-1,5 метра бетона и стали, а также свинца. Этот свинец встроен в стены и дверные проемы приюта, поэтому неповрежденный бункер является небольшим риском воздействия на жителей. Больше вход должен быть зигзагообразным, чтобы отражать радиацию, которая распространяется прямыми линиями.

Важны следующие факторы:

бомбоубежище должно быть эффективной конструкцией, которая выдержит взрыв и погодную радиацию, а это частично зависит от того, где оно находится по взрыву

сколько материала есть между вами и излучением вследствие взрыва

насколько хорошо оно может содержать образующиеся радиоактивные осадки или материалы.

Смертельная радиация сохраняется в течение нескольких дней после взрыва, так что если вы хотите пережить начальный взрыв, вам придется оставаться в бункере, чтобы избежать радиоактивных осадков. Поэтому он должен содержать все необходимое в то время, которое вам нужно будет оставаться там (около недели), а также проветриваться, не впуская никакой радиации внутрь. Этот термин зависит от того, насколько далеко убежище расположено от взрыва.

"Но это не означает, что оно безопасно, это просто означает, что уровень радиации достаточно низкий, чтобы вы не умерли от острого отравления. Рак — это один из огромных долгосрочных рисков воздействия радиации, но это и другие последствия могут не оказаться в течение десятилетий", — признает Клейман.

Итак, хотя бункер всего в нескольких милях от взрыва не будет особенно полезен, хорошее убежище в десятках миль от взрыва может оградить жителей от радиации на несколько дней.

"Это действительно вопрос экранирования. Экранирование от жары, экранирование от взрыва и экранирование от радиации", — заключил Клейман.

Напомним, если вопрос вступления Украины в НАТО исчезнет с повестки дня, страна будет защищаться от российской угрозы всеми возможными способами. У нас есть все необходимые условия для того, чтобы как минимум "грязное" ядерное оружие оказалось в украинских руках. Это не то, чем сейчас владеют США и Россия, но она может быть сдерживающим фактором.

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