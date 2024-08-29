Можно ли Украине запускать F-16 в РФ: Нидерланды сделали позитивное заявление

Украина может использовать ресурсы, предоставляемые Нидерландами, "по своему желанию при соблюдении гуманитарного права войны".

В Нидерландах заявили, что не ограничивают применение Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе в российском воздушном пространстве.

Об этом командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм сообщил изданию NOS.

"Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при соблюдении законов войны", — сказал Эйхельсхайм.

Он также назвал украинское вторжение на территорию России "блестящим с практической точки зрения".

"Они (украинские войска – ред.) достаточно быстро захватили большую территорию, используя новые методы. Тем самым они создали дилемму для Путина", – считает командующий ВС Нидерландов.

Эйхельсхайм также не видит проблемы в том, что в таких наступательных действиях Украины будет использоваться оружие его государства:

"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, по своему желанию при соблюдении гуманитарного права войны".

Отметим, что Нидерланды выделили для Украины 24 истребителя F-16, однако командующий Вооруженными силами не ответил, сколько самолетов уже развернуто в стране.

К слову, недавно в Пентагоне заявили, что США не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16. Там указали, что потребность в этих самолетах удовлетворяют европейские союзники по НАТО.

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