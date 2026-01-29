Можно ли заблокировать Starlink на российских дронах: Минобороны сотрудничает со SpaceX

SpaceX поможет Украине ограничить использование Starlink врагом / © ТСН

Реклама

Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX начало работу по устранению угрозы, связанной с использованием спутникового интернета Starlink на российских беспилотниках.

Об этом сообщает министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как сообщает министр, сразу после фиксации появления вражеских БпЛА со Starlink над украинскими городами Минобороны вышло на связь с руководством SpaceX и передало свои предложения относительно технических решений.

Реклама

В министерстве поблагодарили президента SpaceX Гвинн Шотвелл и основателя компании Илона Маска за оперативную реакцию и готовность приобщиться к урегулированию проблемы.

В ведомстве также напомнили, что в начале полномасштабного вторжения решение Илона Маска быстро активировать сеть Starlink и направить первые терминалы в Украину стало одним из ключевых факторов, обеспечивших устойчивость систем связи в стране.

Минобороны отмечает, что западные технологии должны и дальше служить для защиты гражданского населения и демократических государств, а не применяться агрессором для ведения войны против мирных городов.

Напомним, ранее глава Минобороны Михаил Федоров рассказал, как Украина усиливает защиту от дронов. Федоров сообщил, что полковник Евгений Хлебников возглавил командование «малой» ПВО для оперативной защиты украинского неба.