Павел Палиса — полковник ВСУ

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Важность американской помощи для Украины высока, ведь отечественный оборонно-промышленный комплекс пока не имеет возможности заменить некоторые позиции.

Об этом Павел Палиса — полковник ВСУ, экскомандир 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» и заместитель руководителя Офиса Президента — рассказал в интервью на Армия TV.

Нет возможности заменить некоторые позиции. Это чисто американское оружие, некоторые виды американского оружия, некоторые виды боеприпасов. Но мы работаем над этим вопросом, безусловно, по моему мнению», — сказал он.

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Палиса также рассказал о работе над расширением моей возможности, номенкультурой производства и созданием собственных систем противовоздушной обороны и т.д.

«Наш оборонно-промышленный комплекс должен со временем стать абсолютно независимым и обеспечивать все потребности сил обороны Украины. И сейчас ведется активная работа над расширением моей возможности, номенкультура производства и созданием собственных систем противовоздушной обороны, собственных ракетных комплексов оперативно-тактического уровня, боеприпасов для уже полученных даже партнеров комплексов противовоздушной обороны», — сказал он.

Также, по словам заместителя руководителя ОП, ведется активная работа над расширением всех боеприпасов, номенкультур.

«Конечно, это логично и это в рамках здравого смысла достичь того уровня способности оборонно-промышленного комплекса, который позволит нам быть автономными», — добавил Палиса.

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Ранее глава благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут рассказал ТСН о проблемах Украины со средствами противовоздушной обороны.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?

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