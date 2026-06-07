"Мы будем ближе и ближе": Зеленский анонсировал украинскую баллистику и удары по Москве и Петербургу

Зеленский рассказал о производстве украинских ракет и дронов / © Сайт президента Украины

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина значительно усилила собственное производство вооружения за время полномасштабной войны и уже близка к созданию собственных баллистических ракет.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, комментируя массированные российские атаки и потребность Украины в системах ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский военно-промышленный комплекс вплотную приблизился к созданию собственных баллистических ракет. В то же время, Украина масштабировала производство беспилотников и уже сейчас дает ощутить последствия войны жителям Москвы и Санкт-Петербурга, ведь российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы.

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По словам Зеленского, Россия каждый день атакует Украину сотнями беспилотников и ракет.

«Каждый день, если это не массированная атака, у нас обычно летит 300 беспилотников. Если это массированная атака, у нас более 600. Это может быть 800, 850 беспилотников, плюс иногда 40 ракет», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина вынуждена была адаптироваться к войне и развивать собственный оборонный сектор.

«За несколько лет войны и массированных атак мы научились, мы изучали и производили. Мы произвели много разных беспилотников и разных ракет», — сказал Зеленский.

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Зеленский о создании баллистического оружия

Президент также сообщил, что Украина уже приблизилась к созданию собственного баллистического оружия.

«У нас до сих пор нет баллистических, но сейчас мы на пути к этому. Мы очень близки», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, в настоящее время в Украине работают сотни оборонных компаний, которых до полномасштабной войны фактически не существовало.

«Сейчас у нас более 400 компаний. До войны их у нас не было. Но сейчас это сотни компаний, и десятки из них сильны. Самые сильные в мире — их уже десятки», — отметил президент.

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Он добавил, что часть производства Украина была вынуждена размещать под землей и за пределами страны.

«Мы производили под землей. Мы производили везде, даже не только в нашей стране», — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул важность поддержки союзников и санкционного давления на Россию.

«Поддержка союзников — это хорошо. Санкции — лучше. Иногда санкции против теневого флота и энергетики, газа, нефти — это очень сильные шаги», — заявил он.

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Россия реагирует только на силу

«Путин понимает только тогда, когда на него оказывается тотальное давление, когда вы сильны, когда ваши ответы сильны», — сказал президент.

По словам Зеленского, жители крупных российских городов привыкли не замечать того, что происходит в других регионах или в Украине, но теперь война коснется и их:

«Поэтому мы попытались показать им, что мы будем все ближе и ближе, и мы вернем их войну на ту территорию, откуда эта война пришла к нам», — сказал он.

Напомним, дальнобойные удары Украины попадают по ключевым элементам российской военной машины — нефтяной инфраструктуре, теневому флоту и логистике. Эксперты считают, что это переводит войну в новую фазу и лишает Россию чувство безопасного тыла. Так что война в Украине вступает в новую фазу.

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